Депутат Екатеринбурга предложил ужесточить «коронавирусные» меры

По словам Александра Колесникова, вторая волна COVID-19 придет из-за шумных вечеринок в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Гордумы Екатеринбурга Александр Колесников сегодня, 15 сентября, выступил на заседании с предложением ужесточить «коронавирусные» меры в городе. По его словам, то, как сейчас контролируется исполнение рекомендаций Роспотребнадзора, неэффективно.

- Вторая волна коронавируса уже идет. Из-за этих вечеринок [которые устраивают по вечерам в центре города – прим. ред.] заразу несет молодежь, в том числе и в школы, - заявил депутат Колесников. – Детки сидят в тесных классах, ничего не проветривается, маски они не носят. Люди не заражаются в подъездах – никто там перила не облизывает. Люди заражаются в тех же школах!

Обращение Колесников направил властям Свердловской области, документ он предложил подписать и другим депутатам Гордумы.

Напомним, на сегодняшний день в регионе официально зафиксировано 27 172 случаев, 20 842 из них полностью поправились. Еще 533 человека погибли.