Введут ли в школах Екатеринбурга вегетерианское меню для детей: отвечают в Роспотребнадзоре

Пюре это, конечно, хорошо, но с котлетой - лучше! Фото: Алексей БУЛАТОВ

С новым учебным годом, который, несмотря на пандемию коронавируса, проходит не дистанционно, многие родители вновь стали задаваться вопросом — чем будут кормить их детей в школе во время обеда. О том, как обеспечивается качественное и безопасное питание в образовательных учреждениях, сегодня, 15 сентября, на пресс-конференции рассказали сотрудники Роспотребнадзора. Так, они ответили на частый вопрос родителей, придерживающихся принципов вегетерианства в питании — можно ли их детям в школьном меню также подавать блюда вегетерианской кухни, то есть без мяса.

- Вегетерианство это выбор взрослого человека, - отмечает Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Когда ребенку будет 18 лет, когда у него сформируется эндокринная система, костно-мышечная система, желудочно-кишечный тракт, кроветворная система, когда сформируются все органы и системы, и он будет отвечать за себя, тогда он сможет стать вегетерианцем. Но пока он растет и формируется, ему нужно полноценное питание. Если родители сделали выбор в пользу вегетерианства, я думаю, что в данной ситуации надо понимать, что ребенку пока он растет и формируется необходимы все виды продуктов.

При этом в региональном министерстве образования отметили, что в каждой школе есть два меню для детей — общее для всех и диетическое для детей, которые по состоянию здоровья не могут есть те или иные продукты.