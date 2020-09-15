После исчезновения подростка в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Парень исчез еще 31 августа. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге 31 августа ушел из дома и не вернулся до настоящего момента 15-лтений школьник Павел Бастриков. Подросток покинул дом, не взяв с собой телефон и ключи.

Одноклассники и знакомые Павла не знают, где он может находиться. В семье перед исчезновением школьника произошла небольшая ссора, но дома на парня зла не держат.

Полиция Екатеринбурга по факту пропажи парня возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Эту информацию подтвердили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

- Следственным путем устанавливаются обстоятельства исчезновения, чтобы активизировать поисковые мероприятия, - говорят в ведомстве.