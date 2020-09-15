Покрас Лампас снова прилетел в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошел ровно месяц с тех пор, как в Екатеринбург прилетел художник-каллиграфутурист Покрас Лампас. 15 августа он несколько дней работал на улицах города в рамках нелегального стрит-арт фестиваля «Карт-бланш», после чего улетел обратно в Санкт-Петербург. В этот раз художник прилетел, чтобы принять участие в новом фестивале уличного искусства Ural public art festival ЧӦ, куратором которого выступила «Стенограффия».

Как отметили организаторы, Покрас откроет фестиваль росписью циклорамы, установленной на территории парка ТЦ «Мега».

- Его объект «Погружение-8» - многофнкциональная конструкция, которая станет крутым фоном для любой съемки. Каждая сторона будет иметь свой цвет и стиль – от монохрома и хромакея до ряда художественных работ автора, - рассказали организаторы фестиваля.

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