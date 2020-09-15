На Урале стартует 10-дневный Крестный ход

Крестный ход стартовал 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 13 сентября 2020 года стартует традиционный ежегодный Крестный ход. За 10 дней верующим предстоит пройти 180 километров от Алапаевска через села Рычково, Махнево и Муркушино. Конечный пункт – монастырь в Верхотурье, куда участники Крестного хода придут 25 сентября ко Дню перенесения мощей святого Симеона Верхотурского. Об этом пишет информационный портал Tagilcity.ru.

16 июля из Екатеринбурга до урочища Ганина яма прошел ежегодный Царский крестный ход. Посвященный годовщине расстрела императорской семьи Николая II. В нем приняли участие более 10 тысяч человек.

Все мероприятия проходят с соблюдением мер защиты в период пандемии коронавируса.