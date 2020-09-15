На Среднем Урале выросло число заболевших пневмонией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю, с 7 по 13 сентября, зафиксировано 957 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Показатель – 22,89 на 100 тысяч населения. Это выше, чем на прошлой неделе, в 1,6 раз.

Кроме того, за эту же неделю на 77% выросло число заболевших ОРВИ – 32,3 тысячи случаев. Только в Екатеринбурге было зарегистрировано 15,4 тысячи случаев. Показатель составил 100,1 на 10 тысяч населения.

- Заболеваемость выше уровня прошлой недели на 59,4%, эпидемический порог по совокупному населению превышен на 15,8%, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Сейчас региональные власти проводят масштабную вакцинацию от гриппа и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора на 13 сентября, в области уже поставили 476 648 прививок против гриппа (11,41% всего населения).