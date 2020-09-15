Из-за ОРВИ в школах Екатеринбурга закрыты 74 класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга с каждым днем становится все больше классов, переведенных в дистанционный режим обучения. Причины тому две: пандемия коронавируса и вспышки гриппа и ОРВИ. И если в первом случае на данный момент закрыты 22 класса в 19 школах, то во втором случае – 74 класса в 34 школах.

Цифры во время заседания Гордумы озвучила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. По ее словам, школы №179 и №148, которые ранее были закрыты на карантин из-за COVID-19, возобновили работу в штатном режиме.

При этом на карантин по гриппу и ОРВИ школы закрываются самостоятельно, для принятия решения администрациям не нужно распоряжение Роспотребнадзора. И перейти на дистант классы могут только на неделю.