Сборная Свердловской области впервые приняла участие в чемпионате России по футболу ЦП

Фото: предоставлено РФСОО «ФФЦПСО»

Сборная Свердловской области впервые приняла участие в чемпионате страны по футболу для лиц с церебральным параличом. Турнир прошел в Дзержинске, уральцы заняли седьмое место.

- На протяжении всего времени, нашими усилиями была проведена большая работа по формированию футбольной команды для участия в официальных соревнованиях. Были налажены контакты со специализированными образовательными учреждениями (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти, Каменск-Уральска), а также с медицинскими учреждениями (МКМЦ Бонум). После проведенной работы по поиску талантов, начались тренировки для команды, которая будет представлять честь нашей области на Всероссийских соревнованиях, - рассказал президент Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской области Марат Башаров.

Сейчас в Екатеринбурге проводится набор в группы по футболу ЦП. Организаторы призывают присоединяться к тренировочному процессу, в группы:

- детские (от 8 до 14 лет);

- взрослые (от 15 и до 35 лет);

- женские (девочки от 8 лет, и старше).

Контакты Федерации:

Башаров Марат Рафисович 8 (922)180-77-77

Федюкин Иван Андреевич 8(950) 645-88-88

Email: ffcpso@ya.ru