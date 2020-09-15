Уральские таможенники перехватили партию поддельных Adidas и Nike

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники выявили и перехватили партию нелегальных кроссовок «Adidas» и «Nike», а, вернее, их составляющих: 32 585 задников, носовых частей, союзок и язычков. Примерный всемирно известным брендам ущерб составил 282 миллиона рублей.

- Полученные ответы от брендов позволили нам привлечь импортеров контрафактной продукции к административной ответственности. Судами рассмотрены все эпизоды ввоза нелегальных заготовок на территорию региона, - рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Нарушителям назначили штрафы в 203 тысячи рублей. Товар весь конфисковали. В ближайшее время его передадут в Федеральное агентство по управлению госимуществом, а затем уничтожат.