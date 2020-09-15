На Урале мать девочки-инвалида добилась от минздрава специфического лекарства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья девочки-инвалида из Нижнего Тагила добилась от регионального минздрава специфического лекарства. По информации областной прокуратуры, ребенок страдает редким и тяжелым заболеванием, которое предполагает получение уникального лекарства.

Но есть проблема – препарат не включен в перечень лекарств, которыми должны бесплатно обеспечивать граждан. В минздраве сказали собирать деньги самим или через благотворительные фонды. Маме девочки пришлось обращаться в суд. В итоге дело направили на рассмотрение в Екатеринбург.

- Ленинский суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила, возложив на региональное министерство здравоохранения обязанность по финансированию и организации бесплатного обеспечения препаратом на весь период нуждаемости, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что недавно в схожей ситуации оказалась семья силовиков из поселка Арти.