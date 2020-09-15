На солнце отливает малахитом: по улицам Екатеринбурга пустят расписанный пожеланиями трамвай

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия» появился, пожалуй, самый необычный трамвай в городе. Его расписал художник-каллиграф Вася Bas. Главным посланием, зашифрованным в хитросплетении букв, стала фраза: «Жизнь есть движение». Кроме того, если приглядеться, можно заметить еще несколько слов: «движение», «рост», «искусство».

- Многие слова, использованные в росписи, написаны на кириллице, но встречаются и английские выражения. Например, зоркий глаз найдет жизнеутверждающую фразу «don’t stop», - рассказали в пресс-службе «Стенограффии». – В причудливую вязь также вшиты добрые пожелания, которые предлагали волонтеры фестиваля во время работы над арт-объектом.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Трамвай в Екатеринбурге – уже не первая «работа на транспорте» художника. Вася Bas тренировался на «КамАЗах» и легковушках. В качестве эскиза он использовал небольшую модельку вагончика. «Недавно мне друг подкинул мысль: почему бы не расписать трамвай? И я подумал: класс! Причем трамвай должен быть именно винтажный, обаятельный» - рассказал сам художник.

Цвет тоже был выбран не случайно: по замыслу автора, он ассоциируется с природным камнем с вкраплениями золота. А при свете дня росписи приобретают глубокий малахитовый оттенок. Как отметили в пресс-службе фестиваля, вагончик выйдет на улицы Екатеринбурга уже завтра. В скором времени будет определен его маршрут.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"