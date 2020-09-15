Свердловчанка забрала дом своего брата и угодила в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в присвоении дома собственного брата. Как это произошло: женщина уговорила родственника продать ей его дом, чтобы взамен купить ему две квартиры. Для этого она убедила брата оформить на ее имя нотариальную доверенность.

- Позже она попросила свою двоюродную сестру выступить в роли покупателя дома, фиктивно его приобрести, указав в договоре купли-продажи стоимость 900 тысяч, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры. – После регистрации сделки родственница передала дом в дар женщине.

Его она перепродала за 2,3 миллиона рублей, а вырученные деньги потратила на покупку двух квартир. Оба жилых помещения она записала на себя, в одном из них поселила брата, но не раскрыла ему свою авантюру. Мужчина думал, что живет в собственной квартире. Однако потом получил квитанцию ЖКХ и понял, что его обманули.

В итоге, на женщину завели уголовное дело и направили в суд, который назначил ей три года колонии общего режима.

- В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор суда, даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых, - отметили в прокуратуре.