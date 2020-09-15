Под Екатеринбургом ищут подростка с голубо-розовыми волосами

Каткова Александра пропала еще 10 сентября. Фото: ПСО "Прорыв"

Под Екатеринбургом, в Березовском, волонтеры и полиция разыскивают 16-летнюю Каткову Александру. Девушка пропала еще 10 сентября, уйдя гулять. С тех пор ее никто не видел. Поиски ведет ПСО «Прорыв».

Особые приметы: окрашенные волосы – правая сторона голубая, левая розовая.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза.

В день пропажи была одета в рваные черные джинсы, рубашку в черно-красную клетку и черную шляпу.

Если вы вдруг видели где-то Александру или знаете, где она может находиться, сообщите об этом руководителю отряда по телефону: 8 (900) 044-02-20 (Наталья).