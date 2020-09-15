В Екатеринбурге из-за COVID-19 на карантин закрыли два отделения СОКБ №1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова закрыли на карантин два отделения Свердловской областной клинической больницы №1. В них нашли заболевших коронавирусом – всего семь сотрудников.

- На данный момент из 59 отделений в профилактических целях закрыто всего два. Заболели медработники (медсестры и младший медперсонал) за последние две недели, - отметили в региональном оперштабе. – Причем, в основном это сотрудники, у которых коронавирус был выявлен при взятии контрольного мазка по возвращению из отпуска.

В оперштабе уверяют, что о вспышке в СОКБ №1 говорить нельзя, поскольку сотрудники больницы заболели не одновременно. Тем не менее, в медучреждении сохраняется обязательный масочный режим, двукратная термометрия при приходе не работу, контроль мазков у всех сотрудников, которые выходят из отпуска, а также закрытие на карантин отделения, если в нем нашли заболевшего COVID-19.