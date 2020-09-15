На Урале заключенному принесли пропитанные наркотиками трусы

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

На Урале в ивдельской колонии ИК-63 сотрудники ГУФСИН и полицейские обнаружили очень странную посылку, которую пытались пронести одному из заключенных. В бандероли лежали трусы, которые были пропитаны наркотиками. «Подарок» тут же изъяли и отправили на исследование.

- Согласно справке предварительного исследования, в резинке от трусов содержался героин общей массой 1,58 грамм, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

На фигуранта завели уголовное дело.

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