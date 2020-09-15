В Екатеринбурге из горящего дома спасли 20 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 15 сентября в Екатеринбурге загорелся дом на улице Коммунальная. Диспетчеры МЧС получили вызов в 05:20. На место направили 20 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади 25 квадратных метров повреждено помещение кухни общего пользования, расположенной на четвертом этаже муниципального четырехэтажного дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали из дома 20 жильцов, включая пять детей. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась. А с огнем удалось справиться в течение девяти минут.

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