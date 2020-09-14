В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции продлили для уральцев старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями продлен до 21 сентября. Он уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 15 сентября.

Сейчас в регионе снято большинство ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Уральцев просят продолжать соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Но вскоре часть ограничительных мер, возможно, придется вернуть. Такое предположение высказал «КП-Екатеринбург» эксперт лабораторной диагностики, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев. По его мнению, к ограничениям снова придется прибегнуть из-за роста заболевших.