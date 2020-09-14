На Эльмаше женщина попала под колеса автомобиля, перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: Инцидент Екатеринбург

На Эльмаше 53-летняя екатеринбурженка поторопилась и решила перебежать дорогу в неположенном месте. В итоге женщина попала под колеса автомобиля.

- Водитель ВАЗ двигаясь по улице Старых большевиков со стороны улицы Корепина в сторону Фронтовых бригад допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

На фото, опубликованном в сообществе «Инцидент Екатеринбург» видно, что женщина лежит на асфальте. Рядом с ней стоят водитель отечественного автомобиля и очевидцы, которые вызвали скорую. Женщину госпитализировали в 23 больницу. Врачи поставили ей предварительный диагноз - сотрясение головного мозга.

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