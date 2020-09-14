В десяти домах Пионерского района пропал свет

Без света екатеринбуржцы просидели около двух часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Пионерского района в Екатеринбурге, вернувшись домой сегодня вечером, обнаружили, что в квартирах нет электричества. Как рассказали в Екатеринбургской электросетевой компании, без света остались порядка десяти домов.

- Произошло технологическое нарушение в распределительной сети уровня напряжения 10 кВ. В результате инцидента было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе улиц Смазчиков - Уральская - Маяковского, частично на перекрёстке улиц Учителей - Сулимова, - рассказали в компании.

Электричество в дома уральцев возвращали больше двух часов. Оперативно-выездные бригады перевели нагрузку на резервные схемы и начали устранять повреждение оборудования. В 19.40 электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.