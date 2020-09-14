В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге, на ВИЗе женщина-водитель сбила 16-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. ДТП произошло почти неделю назад- 8 сентября, около восьми утра напротив дома № 38 по улице Заводская. После ДТП водитель вышла, чтобы узнать о состоянии подростка, а затем села в машину и уехала. Сейчас ее разыскивают сотрудники полиции.

- Неустановленный водитель автомашины «Hyundai Solaris» черного цвета, двигаясь по ул. Заводская со стороны ул. Татищева в сторону ул. Крауля, допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В больницу девочка обратилась самостоятельно. Врачи ДКГБ №9 диагностировали у нее множественные ушибы. Теперь женщине за то, что она покинула место ДТП грозит лишение прав на срок до полутора лет либо арест на срок до 15 суток.

Сотрудники полиции просят помочь екатеринбуржцев в поисках скрывшегося водителя. Если вы видели произошедшее позвоните в ГИБДД Екатеринбурга по телефонам: 8 (908) 632 43 67 или 02. Конфиденциальность гарантируется.