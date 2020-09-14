«Уральские пельмени» добились запрета на использование Сергеем Нетиевским их товарного знака

Судебные разбирательства между участниками шоу «Уральские пельмени» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским тянутся уже несколько лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 сентября в Девятом апелляционном суде Москвы рассмотрели апелляцию по поводу нарушений прав на буквенный товарный знак коллектива «Уральских пельменей». Артисты выиграли процесс и теперь их бывший директор Сергея Нетиевского окончательно лишили права на товарный знак, используемый уральскими юмористами.

- Сегодня решение было подтверждено судом высшей инстанции, а Сергей Нетиевский окончательно лишился прав на использование товарного знака «Уральские Пельмени» где бы то ни было, - рассказали в пресс-службе «Уральских пельменей».

Кроме того Сергей Нетиевский должен будет выплатить компенсацию артистам. Выплаты будет осуществлять компания экс-директора «Фест Хенд Медиа», которая долгое время незаконно использовала товарный знак.

Судебные разбирательства между участниками шоу «Уральские пельмени» и их бывшим директором тянутся уже несколько лет. Сергей Нетиевский ушел из шоу в 2016 году. Другие участники коллектива считали, что зарплата коллеги превышает их доходы и из-за этого уволили его. Но шоумен оспаривал это решение в суде, а следом была череда других разбирательств. В том числе за авторские права и товарный знак «Уральских пельменей».

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