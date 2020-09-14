В Екатеринбурге появится памятник герою-летчику Григорию Речкалову

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомлекса

В Екатеринбурге, на Широкой речке появится памятник уральскому герою-летчику Григорию Речкалову. Его историю мы рассказывали здесь. Монумент высотой 3,5 метра установят недалеко от улицы, названной в честь советского военнослужащего. Инициаторами установки памятника выступила общественная организация «Офицеры Академического». Одной из компаний, которая внесла вклад в проект, стала компания «Атомстройкомлекс».

- Очень хочется, чтоб горожане знали и помнили о подвиге одного из лучших лётчиков войны, дважды Героя Советского Союза. Ведь всего один уралец был удостоен этого высокого звания, - рассказал начальник пресс-службы компании «Атомстройкомплекс» Андрей Ермоленко.

Он отметил, что установка памятника особенно актуальна именно в 2020 году - в год 100-летия со дня рождения Григория Андреевича Речкалова и в год 75-летия Победы.

В 2015 году память легендарного летчика Григория Речкалова увековечили в поселке Зайково, где он родился. Там установили стелу с макетом самолета. На уникальный музейный комплекс было потрачено 26,5 миллионов