В Екатеринбурге во время строительства дома нашли человеческий череп

Находку сделали во время подготовки к строительству дома на улице Европейской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время строительства дома на улице Европейской рабочие сделали страшную находку. Когда строители стали рыть котлован под фундамент для будущего дома, то нашли в земле останки человека, а именно череп и тазобедренную часть кости. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал один из рабочих, попросивший не указывать его имени.

Информацию о найденных человеческих останках «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе регионального СК.

- Следственный отдел СУ СКР по Ленинскому району Екатеринбурга проводит по факту произошедшего проверку, - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что пока не ясно, сколько останки пробыли под землей.

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