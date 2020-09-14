На Урале директора завода будут судить за пиратскую программу на компьютере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, директора компании по изготовлению строительных металлоконструкций. Его обвиняют в использовании пиратской компьютерной программы. Пытаясь сэкономить, он три года пользовался нелицензионными программами.

- Спустя три года директор получил от ГУ МВД России по Свердловской области представление о необходимости принятия мер по устранению возможного незаконного использования нелицензионных программ для ЭВМ в деятельности компании в течение пяти суток, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но мужчина слушать полицию не стал и продолжил пользоваться «пираткой». Тогда на него завели уголовное дело, которое направили в Первоуральский городской суд. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, - до шести лет тюрьмы.