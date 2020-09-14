Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Урале директора завода будут судить за пиратскую программу на компьютере

Теперь ему грозит до шести лет колонии
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
На Урале директора завода будут судить за пиратскую программу на компьютере

На Урале директора завода будут судить за пиратскую программу на компьютере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, директора компании по изготовлению строительных металлоконструкций. Его обвиняют в использовании пиратской компьютерной программы. Пытаясь сэкономить, он три года пользовался нелицензионными программами.

- Спустя три года директор получил от ГУ МВД России по Свердловской области представление о необходимости принятия мер по устранению возможного незаконного использования нелицензионных программ для ЭВМ в деятельности компании в течение пяти суток, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но мужчина слушать полицию не стал и продолжил пользоваться «пираткой». Тогда на него завели уголовное дело, которое направили в Первоуральский городской суд. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, - до шести лет тюрьмы.

Криминал