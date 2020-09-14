На Урале сбываются желания

Фото: ГБУ СО "Центр развития туризма"

В рамках Международного форума-выставки «ОТДЫХ 2020» представители туриндустрии Свердловской области рассказали о новых экскурсионных маршрутах

Благодаря разработкам туроператоров и выгодным акциям, Урал приблизится к Центральной полосе страны.

Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области:

- Мы предложили профессионалам отрасли новые продукты, чтобы продвигать Уральский регион во внутреннем туризме. И формат презентаций, как показала практика, более эффективен, чем участие в стендах. Так, например, компания Tui уже включила в свои продажи около 15 экскурсионных уральских программ, в том числе весьма доступные туры выходного дня.

Фото: ГБУ СО "Центр развития туризма"

В следующем году предстоит большая работа с населением, чтобы люди открыли Урал для отдыха и туризма. Наверняка многие россияне захотят своими глазами увидеть реку Чусовую, разделяющую Европу и Азию, скатиться на лыжах с горы Белая, познакомиться с колокольной столицей России - Каменском-Уральским, дотронуться до чудодейственного родонита и загадать желание, которое точно сбудется.