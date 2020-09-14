Банду уральцев будут судить за нелегальную продажу алкоголя на три миллиона

Они «проработали» на территории Екатеринбурга почти год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили четырех местных жителей, которых обвиняют в продаже немаркированного алкоголя стоимостью больше 3,6 миллионов рублей. Они «работали» с ноября 2018-го по октябрь 2019 года, оборудовав в одном из коттеджей на территории города свою базу.

- Один из них приобрел комплектующие для производства немаркированной алкогольной продукции, а именно: устройство кустарного типа для укупорки бутылок, полимерные шланги с дозирующими устройствами, шланги для розлива жидкости, оборудование для умягчения воды, оборудовав, таким образом, подпольный цех, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Свои роли в бизнесе товарищи строго поделили. Один из них перевозил алкоголь, второй контролировал процесс производства в коттедже, а третий занимался подсчетом и сбором денег с продажи. Их удалось поймать в октябре 2019 года.