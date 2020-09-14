На Среднем Урале от коронавируса умерли еще два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали еще две смерти от коронавируса. Всего их в регионе 524 погибших. В сегодняшнюю сводку также попали 129 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+74).

Общее число зафиксированных в регионе случаев – 27048.

- Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимации, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 361. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики сумели вылечить 20784 человек. Только за сутки из больниц выписали 61 пациента.