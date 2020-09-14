«Упал с пятого этажа»: в Екатеринбурге при строительстве многоэтажки погиб рабочий

22-летний парень, приехавший из Узбекистана, работал на объекте стропальщиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге при строительстве дома погиб рабочий. Все произошло в пятницу, 11 сентября. по адресу Механический,15 в Орджоникидзевском районе.

— Было установлено, что при строительстве 16-этажного жилого дома, из-за нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, произошел обрыв площадки для поднятия грузов. Данная площадка упала в высоты пятого этажа, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

С обрушившейся конструкции упал 22-летний парень. Он приехал в Россию из Узбекистана и на стройке работал стропальщиком. На место вызвали скорую, но, к сожалению, спасти рабочего не удалось.

После произошедшего, по словам нашего собеседника, завели уголовное дело по второй части статьи 143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального СК. В ведомстве также подтвердили, что причиной трагедии стало нарушение требований охраны труда.

Строительство данного дома ведет застройщик Брусника. Факт произошедшего там подтвердили.

— Утром 11 сентября на строительной площадке «Северного квартала» произошло ЧП: при производстве погрузочных работ обрушилась находившаяся на уровне пятого этажа выносная площадка для приемки материала. В этот момент на ней находился рабочий подрядной организации, который в итоге происшествия, к сожалению, скончался. Совместно с правоохранительными органами сейчас проводится расследование причин инцидента. Подрядная организация под контролем Брусники проведет все необходимые мероприятия, связанные с урегулированием данной ситуации , в том числе с семьей погибшего, - прокомментировали в пресс-службе Брусники.