Волонтеры ВИЗ-Стали заложили парк на месте бывшего склада промышленных отходов

Фото: ВИЗ-Сталь

Волонтеры ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) заложили новую парковую зону на территории завода площадью 2310 м². Высадка декоративных кустарников и деревьев прошла в рамках биологического этапа проекта по восстановлению земель на месте ликвидированного склада промышленных отходов.

Фото: ВИЗ-Сталь

Проект восстановления земель территории бывшего склада для хранения отработанных трансформаторов и синтетических масел в 2018 году успешно прошел публичные общественные слушания и получил положительную оценку Государственной экологической экспертизы. Склад вывели из эксплуатации и исключили из Государственного реестра объектов размещения отходов. Комплексная оценка состояния почвы и грунтовых вод, проведенная в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, подтвердила отсутствие вредного воздействия хранившихся отходов на окружающую среду.

Фото: ВИЗ-Сталь

В 2019 году на техническом этапе рекультивации на участке сняли асфальт и верхний слой почвы, выровняли нижний слой и нанесли плодородный грунт. В этом году прошел биологический этап работ, который включает высадку многолетних кустарниковых и древесных пород.

Волонтеры и сотрудники предприятия высадили своими руками 225 спирей, рябин и елей и посеяли 215 кг семян многолетних трав.