В Екатеринбурге отложили открытие улицы Фрезеровщиков

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге снова отложили открытие улицы Фрезеровщиков – от Старых Большевиков до Шефской. На этот раз – до 10 октября. Все дело в том, что на участке продолжают строительство новой трамвайной ветки до Верхней Пышмы.

Кстати, по этой же причине в Екатеринбурге перекрывают улицу Совхозную: от Шефской до Тепличной.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели.