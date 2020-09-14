В Екатеринбурге прививки от гриппа поставили 325 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге привились от гриппа уже порядка 325 тысяч горожан – 280 тысяч взрослых и 45 тысяч детей. Всего по плану Горздрава вакцинировать должны больше 700 тысяч взрослых и 250 тысяч детей.

Как отметил во время брифинга с журналистами руководитель Горздрава Денис Демидов, от гриппа лучше привиться сейчас, чтобы позже, когда уже появится вакцина от коронавируса, не сочетать их.

- Сейчас мы переживаем за сочетание двух инфекций – сезонного гриппа и коронавируса. нам бы не хотелось, чтобы были такие случаи, поэтому вакцинация в этом году проходит масштабно, - объяснил Денис Демидов.

Он также отметил, что все, кто уже поставили прививку в этом сезоне, перенесли ее хорошо. Однако у нее есть и противопоказания – обострение хронических заболеваний, плохое самочувствие и симптомы ОРВИ.