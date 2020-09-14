В Екатеринбурге появился портал в безмятежный мир цветов и птиц

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

В Екатеринбурге в парке имени Павлика Морозова появился портал в другой мир. Нет, это не НЛО и не фантастический мир. Это новый арт-объект, созданный в рамках фестиваля «Стенограффия». Создали его художники Лера Разводова и Антон Кузькин.

Как отмечают организаторы фестиваля, эта работа – отличный пример того, как уличное искусство помогает в благоустройстве местности: стена была предварительно оштукатурена, проведена насыпная дорожка к ней, а перед работой установили скамейку, которая отражается в живописи на стене.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"

- Работа носит такое название, потому что скамейка играет роль проводника, связывает реальный мир из парка с миром больших цветов и птиц, который изображен на стене, - рассказала сама художница.

Кроме художников, над «порталом» трудился маленький робот, который прорисовывал цветные листья. В 2018 году Лера Рзаводова и Антон Кузькин создали «Цветочный портал», рисунок с огромными пионами и неоновой лентой, который можно было найти у ТРЦ Гринвич.

Фото: представлено фестивалем "Стенограффия"