В ДТП под Екатеринбургом попала известная уральская бизнес-леди

Пьяный водитель скрылся с места ДТП, но его успели снять на камеру. Фото: скрин с видео ИА "Уральский меридиан"

13 сентября на Челябинском тракте в серьезном ДТП пострадала известная бизнес-леди из Екатеринбурга Светлана Стихина.

Женщина вместе с другом ехала в сторону уральской столицы на иномарке Mazda 3. На перекрестке они остановились на запрещающий сигнал светофора, после чего сзади на скорости в них влетел Volkswagen Touareg. За рулем этого автомобиля находился пьяный водитель.

- Он скрылся с места аварии. Мы находились в состоянии шока и контакты у него не взяли. Все живы, у меня серьезный ушиб и смещение перегородки носа, - рассказывает Светлана Стихина, слова которой приводит ИА «Уральский меридиан».

В УГИБДД по Свердловской области рассказывают, что женщина с серьезными травмами была доставлена в Городскую больницу №36 с переломом носа, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут водителя, его автомобиль доставлен в штрафстоянку.