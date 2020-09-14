Ural Music Night запустили регистрацию на площадки

Фото: Ural Music Night

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге уже в эту пятницу, 18 сентября. Как и всегда, площадками для музыкантов станут все доступные в городе места – от театров и парков до баров и подворотен. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы сократили число мест, чтобы соблюдать требования Роспотребнадзора.

Количество возможных гостей ограничено 50% от вместимости площадок. Для того, чтобы попасть на выступление любимого исполнителя, необходимо будет предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля или в официальном мобильном приложении.

- Самое важное в любом массовом событии – люди, их безопасность, комфорт и логистика. Каждая «Ночь музыки» - это не только сама музыка, это еще и множество дополнительных административных вопросов, связанных с обеспечением этих пунктов, - отметила исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

Для тех, кто не сможет попасть на фестиваль, будет организована онлайн-трансляция с 10 площадок фестиваля. Кроме того, по требованию Роспотребнадзора, на всех площадках гостям будут измерять температуру, а также выдавать маски и обрабатывать руки санитайзером. Также будут организованы мобильные прививочные пункты с возможностью поставить прививку от гриппа.