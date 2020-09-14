Ребенку-инвалиду в Екатеринбурге выдали кресло-коляску только после вмешательства прокуратуры

Три года мальчик не мог получить подходящее ему устройство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга обратилась в прокуратуру из-за того, что ее сын-инвалид долгое время не может бесплатно получить положенное ему кресло-коляску. Обеспечением занимается Фонд социального страхования РФ, а также его региональные отделения и филиалы.

Заявление на получение кресла-коляски женщина подала еще в 2017 году. По заключенному госконтракту на обеспечение детей-инвалидов мальчик был включен в список тех, кому обязаны коляску выдать.

- Между тем, мать ребенка отказывалась от получения предоставляемых кресел-колясок, поскольку они не отвечали индивидуальным характеристикам, отраженным в индивидуальной программе реабилитации, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После заявления женщины прокуратура обратилась в Свердловское региональное отделение Фонда соцстрахования РФ и направила представление с требованием об устранении нарушений. И только после этого мальчику выдали коляску, которая полностью ему подходит.