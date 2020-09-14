Солист группы Therr Maitz, которую позвали на православный фестиваль в Екатеринбурге, поддержал ЛГБТ-сообщество

Фото: Therr Maitz в Instagram

Минувшим вечером, 13 сентября, в столице Урала завершились сразу два фестиваля, противоречащие друг другу – православный, пропагандирующий семейные ценности, «Скрепа», и уральская «Неделя гордости», которую организовал Ресурсный центр ЛГБТ. И если последний проходил тихо, за закрытыми дверями, «для своих», то первый шел шумно и в центре Екатеринбурга.

Завершал фестиваль «Скрепа» концерт группы Therr Maitz. И его солист Антон Беляев прямо со сцены заявил, что поддерживает ЛГБТ-сообщество.

- Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на мое мировоззрение, и я им за это благодарен не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал, - написал затем артист на своей странице в Instagram.

Еще до выступления в комментариях Антона Беляева начали травить из-за того, что он выступает на «Скрепе», однако музыкант отметил, что его позвали выступать лишь на семейном празднике. Ни о какой подоплеки речи не шло.