Следователи разберутся, из-за чего в Кольцово экстренно сел самолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 13 сентября, в Кольцово экстренно приземлился самолет, летящий маршрутом «Екатеринбург – Москва». По предварительным данным, сразу после взлета из столицы Урала на воздушном судне сработал датчик отказа двигателя. Поэтому КВС принял решение развернуться и экстренно садиться.

На борту в тот момент находились 123 человека, из них пять членов экипажа. К счастью, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Однако сейчас следователи Уральского следственного управления на транспорте проводят проверку и разбираются, из-за чего самолет пришлось посадить.

- В настоящее время следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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