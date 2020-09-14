Доставайте зонтики: в Екатеринбург идет похолодание

В Екатеринбург идет похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало недели в Екатеринбурге будет прохладным и дождливым. И если в понедельник, 14 сентября, температура воздуха будет более-менее теплой, то в последующие дни она начнет стремительно падать. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В понедельник, 14 сентября, ожидается переменная облачность и без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки в +17…+19. Ветер южный 4-9 м/сек, с порывами до 12 м/сек.

Во вторник, 15 сентября, будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Температура опустится до +13…+15. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/сек.

В среду, 16 сентября, весь день будет облачно и дождливо. Воздух прогреется до +10…+12. Ветер западный 5-10 м/сек, возможны порывы до 14 м/сек.