Сотни сторонников отца Сергия собрались на Крестный ход «Бегом в рай»

Отлученный от церкви схимонах пробежал вместе со сторонниками Крестный ход. Фото: скрин с видео

13 сентября отлученный от церкви схимонах Сергий (Романов) собрал сотни сторонников на воскресный Крестный ход под названием «Бегом в рай».

Участники шествия, многие из которых были с иконами в руках, прошли по окрестностям Среднеуральского женского монастыря, периодически переходя с шага на бег, после чего вернулись в обитель под Екатеринбургом. Сторонники скандального Сергия (Романова) пели молитвы и крестились по хода шествия. Закончилось мероприятия в самом монастыре.

Напомним, что 10 сентября церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви отца Сергия. Теперь это решение должен утвердить Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Сразу после суда настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло подчеркнул, что Среднеуральский женский монастырь остается во владении Русской православной церкви.

Но пока там находится отец Сергий и его сторонники.

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