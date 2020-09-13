В суде покажут, как убивали девушек на Уктусе

У Алексея Александрова есть жена и маленький сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде покажут видео с камеры видеонаблюдения подъемника на горе Уктус от 25 августа 2018 года. На них попал момент убийства двух девушек, в котором сейчас обвиняют инженера Алексея Александрова.

Ожидается, что после просмотра видео стороны перейдут к прениям. Уже известно, что подсудимый выступит с последним словом 17 сентября. Александрову полностью признал вину и активно помогал следствию, ему грозит пожизненный срок.