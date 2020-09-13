На трассе под Екатеринбургом иномарка подставила «ГАЗель», которая насмерть сбила пешехода

В аварии погиб человек. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

13 сентября в 18 часов на 57 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло смертельное ДТП, с участием двух автомобилей и пешехода.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На перекрестке неравнозначных дорог иномарка «Хэндай» не предоставила преимущество автомобилю «ГАЗель», после чего произошло столкновение. После удара «ГАЗель» опрокинуло на пешехода: 60-летняя женщина шла по обочине на остановку, так как тротуара в этом месте нет. В результате женщина 60 лет из деревни Златогорово погибла на месте ДТП через несколько минут. Скорая приехала не сразу, поэтому спасти женщину не удалось.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Оба автомобиля вылетели с трассы в результате аварии. Известно, что иномаркой управляла 41-летняя женщина, а за рулем «ГАЗели» был 35-летний мужчина. Оба на момент аварии были трезвы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД.