В ночном небе над Уралом «зажгут» Венера и Процион

Звезда и планета приблизятся к Луне. Фото: Владилен Санакоев

В ночь на 14 сентября в небе над Екатеринбургом и Свердловской областью два самых ярких объекта окажутся на расстоянии 3.7 градусов. Речь идет о планете Венера и самой яркой звезде в созвездии Малого Пса и восьмой по яркости звезде ночного неба – Процион.

Наблюдать это красивое явление можно будет после трех часов ночи при ясном небе в его восточной части. Об этом сообщил инженер научной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Тем временем, синоптики пообещали уральцам ясное небо и хорошую погоду.