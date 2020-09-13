Уральцев заманивают на выборы бесплатными прививками от гриппа

Привиться от гриппа можно прямо на избирательном участке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 13 сентября проходит Единый день голосования. Но никакого шума вокруг этого политического события нет, так как столицы региона выборы не коснулись.

Чтобы повысить иммунитет свердловчан, а за одним и явку, на избирательных участках в 11 муниципалитетах Свердловской области трудятся бригады медиков. Поэтому здесь можно не только проголосовать, но и поставить бесплатную прививку от гриппа, в том числе и детям. Главное – отсутствие противопоказаний.

- Избиратели с удовольствием пользуются этой возможностью, - рапортует председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Отметим, что сегодня на Среднем Урале до 20 часов открыты 165 избирательных участков в 15 муниципальных образованиях. Уральцы выбирают депутата в Заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу, а также 24 депутатов муниципальных дум.

В полдень средняя явка едва перешагнула порог в 10%.