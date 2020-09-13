Выходит в соцсети, но не отвечает: в Нижнем Тагиле четыре дня ищут глухонемую школьницу

Кристина Шенькова. Фото: пресс-служба МВД по Нижнему Тагилу

В Дзержинском районе Нижнего Тагила четвертые сутки ищут 16-летнюю Кристину Шенькову, которая 9 сентября в 5:30 утра ушла из дома и пропала.

Школьница ничего не слышит и не может говорить. Ее рост около 175 сантиметров, плотное спортивное телосложение, карие глаза и темные кудрявые волосы до плеч.

Из дома Кристина ушла в белой ветровке с синими вставками, черных штанах и белых кроссовках. До этого школьница уже покидала дом, поэтому ее поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

У подростка есть с собой телефон, но на звонки она не отвечает, при этом регулярно выходит в социальные сети.

Полиция Нижнего Тагила опрашивает знакомых Кристины и пытается установить ее точное местонахождение. Возможно, она уехала в Екатеринбург.

Всем, кто что-либо знает о месте пребывания Кристины Шеньковой, стражи порядка просят сообщить информацию по телефонам 02 или 8 3435 97 68 02.