Опубликована карта территорий Свердловской области, где чаще всего болеют коронавирусом

Каждый день в Свердловской области регистрируют больше сотни новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Роспотребнадзор опубликовал актуальную карту территорий Среднего Урала, жители которых чаще всего болеют коронавирусом.

На первом месте традиционно находится Екатеринбург: где по данным на 13 сентября с начала пандемии COVID-19 заразились 16 368 человек. Далее следуют Нижней Тагиле, где показатель находится на уровне около 1700 человек, третью строчку занимает Первоуральск, на четвертом месте – Верхняя Пышма.

Больше 400 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в Березовском, Ревде, Каменске-Уральском. Больше 300 случаев – в Серове и Реже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Меньше всего заболевших - в Пелыме на севере Свердловской области – 1 человек, и в поселке Гари – 2 человека. В Таборах по-прежнему нет ни одного зараженного COVID-19.

Отметим, что за прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксирован 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Смертельных случаев нет.