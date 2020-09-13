В Свердловской области проходит Единый день голосования

В Свердловской области ждут на участках более 180 тысяч избирателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в воскресенье, 13 сентября, проходит Единый день голосования: жители выбирают депутат в Законодательное собрание по Краснотурьинскому округу, а также депутатов местных дум.

Довыборы проходят в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, а также в Полевском, Сысертском, Невьянском, Карпинском, Гаринском, Асбестовском и Верхнесалдинском городских округах.

Всего на Среднем Урале с 8 утра открыты 165 участком для голосования. Они будут работать до 20 часов, после чего начнется подсчет голосов. Ожидается, что в голосовании примут участие около 180 тысяч избирателей.

Досрочное голосование прошло в начале этой недели не отдаленных территориях. В частности, голосовали манси на севере области, а также избиратели на территориях, где нет специальных пунктов для голосования.