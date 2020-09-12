Появилось видео, как на дороге Нижний Тагил - Нижняя Салда произошла авария с участием трех машин

Кадр с записи видеорегистратора. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла еще в пятницу днем на дороге между Нижним Тагилом и Нижней Салдой. Но только сегодня в Госавтоинспекции опубликовали видео, которое показывает, кто стал причиной ДТП.

- Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что пятидесятилетний водитель автомобиля «Фольксваген TIGUAN» двигаясь в сторону Верхней Салды, при совершении обгона создал помеху для автомобиля «GEELY EMGRAND», - поясняют в УГИБДД по Свердловской области. - Уходя от столкновения «GEELY EMGRAND», выехал на правую обочину по ходу своего движения, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мерседес Е230 AVANTG», двигающегося во встречном направлении со стороны Нижнего Тагила.

Водитель и пассажир в «Мерседесе» пострадали и были на «скорой» доставлены в 4-ю горбольницу Нижнего Тагила. Сам водитель «Фольксвагена» свою вину признать отказывается. В момент ДТП он был трезв.