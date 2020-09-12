В Екатеринбурге «Газ» сбил 12-летнего мальчика, катавшегося на самокате во дворе

Мальчик получил несколько ушибов. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Во втором часу дня на улице 40-летия Комсомола произошла авария, в которой пострадал ребенок. Водитель машины «Газ-A23R32», сдавая назад во дворе наехал на ребенка, на самокате.

- В результате ДТП 12-летний мальчик с ушибами был доставлен в детское лечебное упреждение, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Машиной управлял 30-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 11 лет. Он объяснил, что двигаясь задним ходом услышал крики, остановился и вышел из машины, после чего увидел, как из под переднего бампера пытается выбраться ребенок.

- Со слов мамы пострадавшего мальчика, установлено, что ребенок катался на самокате по дворовому проезду и автомашину не увидел, так как находился к ней спиной, - добавляют в ГИБДД.