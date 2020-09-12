Еще 10 смертей от коронавируса произошло в Свердловской области

С начала пандемии коронавирусом заразились 26 788 жителей Свердловской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки в Свердловской области выявили еще 128 новых случаев коронавируса. При этом еще 60 человек, которые болели им, выздоровели. К сожалению также в регионе за прошедшие 24 часа было выявлено и несколько случаев смерти, вызванной новой болезнью.

- Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19, - сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Общее число случаев - 522.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 26 788 жителей Свердловской области. Из них 20 662 уже выздоровели.