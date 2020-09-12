«Возможны порывы ветра»: синоптики рассказали, какая погода ожидает Екатеринбург в понедельник, 14 сентября

В выходные погода будет подходящей для осенних прогулок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие дни погода в Екатеринбурге будет относительно стабильной — без резких похолоданий или потеплений. Так, в воскресенье, 13 сентября, температура вохдуха ночью будет 7-9 градусов Цельсия, а днем 16-18 градусов. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

- Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

В понедельник, 14 сентября, погода будет аналогичная. Только ночью чуть холоднее, чем в воскресенье — от 6 до 8 градусов. А днем будет чуть теплее, чем в воскресенье — от 17 до 19 градусов.

- Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду, - добавляют уральские синоптики.